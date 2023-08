Unfall Mann wird von Straßenbahn mitgezogen und schwer verletzt Von dpa | 11.08.2023, 15:21 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann ist in Krefeld von einer Straßenbahn mitgezogen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Zwischenfall gekommen ist. Der 75-Jährige habe am Donnerstag in die Bahn einsteigen wollen, als sich gerade die Türen schlossen. Möglicherweise sei er dann mit dem Arm in der Tür eingeklemmt worden - vielleicht sei aber auch nur seine Tasche eingeklemmt worden und er habe sie festgehalten, als die Bahn losfuhr, schrieb die Polizei am Freitag. Fest steht: Der Senior wurde zahlreiche Meter mitgezogen, bis die Fahrerin den Unfall bemerkte und die Bahn stoppte. Der 75-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.