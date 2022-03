Polizei FOTO: David Inderlied Rhein-Erft-Kreis Mann wird bei Streit in Fußgängerzone schwer verletzt Von dpa | 21.03.2022, 16:38 Uhr | Update vor 32 Min.

Ein 20-Jähriger ist bei einem Streit in einer Fußgängerzone in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) mit einem Messer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den jungen Mann ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend sei darüber hinaus ein 29-Jähriger leicht verletzt worden.