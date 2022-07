ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Polizeieinsatz Mann will sich wohl unerlaubt mit Sohn ins Ausland absetzen Von dpa | 19.07.2022, 18:52 Uhr

Auf dem Weg nach Italien haben Polizisten bei Offenburg einen Mann mit seinem Sohn gestoppt. Die Bundespolizei gehe davon aus, dass sich der 42-Jährige unerlaubt mit dem Jungen ins Ausland absetzen wollte, sagte ein Sprecher am Dienstag. Der Mann kam wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Beamte hatten ihn am Sonntag bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz der Autobahn 5 in einem Fernreisebus angetroffen.