Beim Brand in einer Wohnung in Schwelm sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, wollte ein Bewohner Klebereste an einem Weihnachtsgeschenk mit Feuerzeugbenzin beseitigen. Dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Vor Schreck warf der Mann die Benzinflasche von sich weg. Sie landete auf einem Bürostuhl, der anfing zu brennen. Das Feuer breitete sich auf weitere Möbel aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein Bewohner kam mit Brandverletzungen an den Händen und eine Frau mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.