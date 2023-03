Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Mann will Katze aus brennendem Haus retten und stirbt Von dpa | 08.03.2023, 19:57 Uhr

Beim Brand eines Wohnhauses in Lohmar südöstlich von Köln ist am Mittwoch ein Mann ums Leben bekommen. Der 56-Jährige habe das in Flammen stehende Haus bereits mit seiner 43-jährigen Ehefrau verlassen, sei dann aber offenbar zurückgekehrt, um eine Katze zu retten, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises mit. Die Feuerwehr konnte den 56-Jährigen gegen 3.00 Uhr schwer verletzt bergen. Der Mann starb aber noch am Brandort.