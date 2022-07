ARCHIV - Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Soest Mann will Feuerwehr nicht in seine brennende Wohnung lassen Von dpa | 25.07.2022, 13:39 Uhr

Ein betrunkener Mann hat in Lippstadt die Feuerwehr nicht in seine brennende Wohnung lassen wollen. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend alarmiert worden, weil Rauch aus der Küche quoll. Als die Feuerwehr anrückte, habe der 67-jährige Bewohner auf dem Balkon gestanden und sich geweigert, die Tür zu öffnen. Erst nach langem Zureden habe er dann doch aufgemacht. Mit vereinten Kräften hätten ihn die Einsatzkräfte aus seiner brennenden Wohnung herauszerren müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Alkoholtest brachte er es auf einen Wert von 2,5 Promille. Den Küchenbrand, der durch einen auf dem Herd vergessenen Topf entstanden war, konnte die Feuerwehr schnell löschen.