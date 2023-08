Hochsauerlandkreis Mann von herabfallendem Gegenstand tödlich verletzt Von dpa | 07.08.2023, 14:47 Uhr | Update vor 13 Min. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein herabfallender Gegenstand hat einen 54-Jährigen in einer Lagerhalle im sauerländischen Meschede tödlich verletzt. Der Gegenstand, zu dem die Polizei am Montag keine weiteren Angaben machte, sei aus einem Hochregal hinabgestürzt und habe den Mann getroffen. Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unglücksort. Ob der Mann ein Arbeiter oder ein Kunde war, wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Beamten übernahmen nach dem Vorfall am vergangenen Freitag die Ermittlungen.