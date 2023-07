Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Mann von Bus überrollt und lebensgefährlich verletzt Von dpa | 07.07.2023, 06:58 Uhr

Ein Mann ist in Aachen von einem Bus überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend in der Innenstadt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.