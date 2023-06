Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Mann von Auto erfasst und gestorben: Evtl. Streit mit Fahrer Von dpa | 09.06.2023, 11:09 Uhr

Ein 28-Jähriger muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und dem Vorwurf der Unfallflucht verantworten, nachdem er in Alsdorf bei Aachen einen Fußgänger angefahren haben soll hat. Der 46-Jährige sei nach dem Vorfall am Mittwochabend ins Krankenhaus gekommen, später aber an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Sache könnte laut Polizei eine Vorgeschichte haben: Es gebe Hinweise, dass es zwischen den beiden vorher Streit in einem Supermarkt gegeben habe.