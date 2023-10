Kriminalität Mann versprüht Reizgas in Bus und verletzt vier Fahrgäste Von dpa | 08.10.2023, 15:04 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Linienbus in Herne hat ein 25-Jähriger Reizgas versprüht und damit vier Menschen leicht verletzt. Der Mann soll am Samstagabend zudem versucht haben, eingesetzte Beamten unter anderem durch Tritte anzugreifen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend sei der 25-Jährige in Gewahrsam genommen worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die vier Fahrgäste erlitten den Angaben zufolge Atembeschwerden.