Kriminalität Mann verschanzt sich mit Frau und Säugling in Wohnung Von dpa | 02.06.2023, 18:45 Uhr

Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag einen Mann festgenommen, der sich in seiner Wohnung in Recklinghausen verschanzt und gedroht hat, sich sowie einer Frau und einem Säugling etwas anzutun. Der 42-Jährige sei unverletzt geblieben, auch den Familienangehörigen sei nichts passiert, teilte die Polizei mit. Zum Motiv machten die Ermittler zunächst keine Angaben.