Die von Nachbarn herbeigerufenen Beamten haben den 47-Jährigen am frühen Dienstagmorgen in dem Büroraum stark blutend und in hilfloser Lage vorgefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten die Blutung mit einer Aderpresse gestoppt und einen Notarzt gerufen.



Die Verletzungen seien erheblich gewesen. Welche Folgen sie ohne schnelle Hilfe gehabt hätten, lasse sich im Rückblick schwer beurteilen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei aber gut möglich, dass die Streife dem Mann das Leben gerettet hat. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Ungeachtet seiner schweren Verletzungen muss er mit einem Strafverfahren rechnen.