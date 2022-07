ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Landkreis Minden-Lübbecke Mann und Frau nach Bad in Teich vermisst: Suche unterbrochen Von dpa | 25.07.2022, 09:22 Uhr | Update vor 27 Min.

An einem Kiesteich bei Porta Westfalica in der Nähe von Bielefeld haben die Rettungskräfte die Suche nach einem jungen Mann und einer jungen Frau am Montag erfolglos abgebrochen. Die beiden hatten dort am Sonntag gemeinsam gebadet.