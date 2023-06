Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Mann überschüttet Mann mit Benzin und will ihn anzünden Von dpa | 15.06.2023, 17:18 Uhr

Ein Mann soll in Selm (Kreis Unna) einen anderen Mann mit Benzin überschüttet haben mit der Absicht, ihn anzuzünden. Das mutmaßliche Opfer habe sich aber rechtzeitig wehren und in Sicherheit bringen können, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Demnach besuchte der 41 Jahre alte mutmaßliche Täter den 53-Jährigen an dessen Wohnanschrift. Er flüchtete nach der Tat am Dienstag, die Polizei fand den 41-Jährigen aber später und nahm ihn fest. Er kam am Donnerstag unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Über das Motiv wurde zunächst nichts bekannt.