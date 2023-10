Verkehr Mann überschlägt sich mit Auto: Fahrer wohl alkoholisiert Von dpa | 03.10.2023, 10:39 Uhr | Update vor 26 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein junger Mann hat sich mit seinem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Dienstag in Rheda-Wiedenbrück in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall konnte er sich demnach aus dem Wrack befreien, das ausbrannte. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Mann habe unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, hieß es. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wird gegen ihn ermittelt, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 5000 Euro. Über die Unfallursache wurde zunächst nichts bekannt.