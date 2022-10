Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Mann überfällt Spielhalle mit Messer Von dpa | 27.10.2022, 08:19 Uhr

Nach einem versuchten Raub auf eine Spielhalle in Moers (Kreis Wesel) sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann. Dieser soll die Spielhalle am Mittwochnachmittag mit einem Messer in der Hand betreten haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach bedrohte er die 64 Jahre alte Kassiererin und forderte Bargeld. Als die Mitarbeiterin sich weigerte, schlug er mit dem Messer auf den Tresen und flüchtete ohne Beute. Die 64-Jährige wurde den Angaben zufolge nicht verletzt.