Coesfeld Mann stürzt von E-Bike und stirbt Von dpa | 17.10.2022, 05:54 Uhr

Ein 66-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) von seinem E-Bike gestürzt und gestorben. Der Mann sei erst von der Straße abgekommen und dann gefallen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Trotz sofortiger Reanimation durch Unfallzeugen und Rettungskräfte starb der Mann noch vor Ort. Wieso er von der Straße abkam, war zunächst unklar.