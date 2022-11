Kaiser-Wilhelm-Denkmal Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Minden-Lübbecke Mann stürzt an Steilklippe in die Tiefe: Schwierige Rettung Von dpa | 18.11.2022, 09:08 Uhr

Ein Mann ist im Wiehengebirge an einer Steilklippe rund 20 Meter tief abgestürzt und mit schweren Verletzungen geborgen worden. Der Unfallort habe sich in der Nähe des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am späten Donnerstagnachmittag ereignet, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica. Die Rettungsaktion sei unter schwierigsten Bedingungen und mithilfe der Höhenrettungsgruppe Espelkamp erfolgt. Mehrere Medien hatten über das Unglück an der Steilklippe nahe der Grenze zu Niedersachsen berichtet.