Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Feuerwehreinsatz Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Dortmund Von dpa | 20.09.2022, 16:17 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand in einem Dortmunder Mehrfamilienhaus ist ein gehbehinderter Mann gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war in der Küche des 57-Jährigen im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet das Essen auf dem Herd in Brand. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in seinem Rollstuhl sitzend. Bisher ist der Polizei zufolge unklar, ob er schon vor Ausbruch des Feuers verunglückt ist. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb er laut Feuerwehr später im Krankenhaus.