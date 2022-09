Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Mann stirbt nach Sturz aus zweitem Stockwerk Von dpa | 04.09.2022, 15:43 Uhr

Ein 26-Jähriger ist in Mönchengladbach beim Versuch gestorben, eine Wohnung im zweiten Stock über den Balkon zu verlassen. Er stürzte ab. Die Polizei war in der Nacht zum Sonntag alarmiert worden, weil in der Wohnung laut gestritten wurde und eine Frau um Hilfe rief. Als die Beamten sich Zutritt zur Wohnung verschafften, wollte der Mann über den Balkon flüchten, stürzte aber in den Innenhof des Mehrfamilienhauses. Er verletzte sich schwer und starb kurz darauf im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach berichteten. Aus Neutralitätsgründen ermittele die Polizei in Aachen.