Ermittlungen Mann stirbt nach Messerattacke - 16-Jähriger weiter in Haft Von dpa | 01.09.2023, 13:06 Uhr

Nach einer Messerattacke auf einen Mann an einem Dortmunder Supermarkt ist das 48 Jahre alte Opfer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein 16-Jähriger sitzt weiter als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag.