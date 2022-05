ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Ermittlungen Mann stirbt nach Messerangriff in Bielefeld Von dpa | 07.05.2022, 09:55 Uhr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Bielefeld ist ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Ein weiterer Mann sei am Freitagabend schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Ein Tatverdächtiger habe sich noch am Abend auf einer Polizeiwache gestellt.