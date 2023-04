Polizei Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Mann stirbt in Kölner Wohnung: 69-Jähriger festgenommen Von dpa | 27.04.2023, 15:43 Uhr

Ein 69-jähriger Mann ist festgenommen worden, weil er für den Tod eines in seiner Kölner Wohnung gefundenen 38-Jährigen verantwortlich sein soll. Der Tatverdächtige hatte am Dienstag die Rettungskräfte gerufen, die Obduktion ergab später aber, dass der 38-Jährige an den Folgen von Gewaltanwendung starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Es ermittelt eine Mordkommission.