Warendorf Mann springt auf Motorhaube eines Streifenwagen Von dpa | 03.10.2022, 10:57 Uhr

Ein Mann hat am Sonntag im Kreis Warendorf für Aufsehen gesorgt: Er randalierte unter anderem an einem Mehrfamilienhaus und sprang auf die Motorhaube eines Streifenwagens. Der 35-Jährige soll zunächst an die Türen der Hausbewohner geschlagen und diese beschädigt haben, wie die Polizei Warendorf mitteilte. Die Bewohner alarmierten die Polizei. Als die Beamten den Mann später in der Nähe des Hauses antrafen, verhielt dieser sich äußert aggressiv, sprang auf die Motorhaube des Streifenwagens und beleidigte die Polizisten.