Ennepe-Ruhr-Kreis Mann soll Vater mit Benzin übergossen und angezündet haben Von dpa | 09.12.2022, 14:29 Uhr

Ein 34-Jähriger soll in Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis seinen Vater mit Benzin übergossen und anschließend entzündet haben. Der 64-Jährige habe dabei Brandverletzungen zweiten Grades erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Sohn sei am Donnerstagmorgen festgenommen worden.