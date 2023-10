Ermittlungen Mann soll seine Frau bedroht haben: SEK-Einsatz in Köln Von dpa | 17.10.2023, 17:25 Uhr | Update vor 1 Std. SEK-Einsatz in Köln Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben einen Mann in Köln überwältigt, der seine Ehefrau 13 Tage lang gegen ihren Willen in der gemeinsamen Wohnung festgehalten und bedroht haben soll. Wie die Polizei am Dienstag weiter berichtete, trafen Zivilkräfte die 45 Jahre alte Frau im Zuge ihrer verdeckten Ermittlung unverletzt vor dem Gebäude an. Der 50-jährige Tatverdächtige sei in der Wohnung festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge nicht bewaffnet gewesen.