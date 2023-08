Rhein-Kreis Neuss Mann soll eigene Mutter erstochen haben Von dpa | 08.08.2023, 12:04 Uhr | Update vor 19 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Mehrfamilienhaus in Neuss soll ein 57-jähriger Mann seine eigene Mutter erstochen haben. Der mutmaßliche Täter habe am späten Montagabend selbst die Rettungskräfte informiert, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Die 86-jährige Frau sei trotz medizinischer Erstversorgung noch am Tatort den Stichverletzungen erlegen. Die Beamten nahmen den Angaben zufolge ihren Sohn widerstandslos am Tatort fest.