Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann soll bei Verhandlungen in Auto ausgeraubt worden sein Von dpa | 27.02.2023, 12:58 Uhr

Ein 46-Jähriger soll in Dortmund in einem Auto von zwei Männern ausgeraubt und verletzt worden sein. Seiner Aussage nach sei auch ein Schuss gefallen, der ihn aber nicht getroffen habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann soll demnach am Samstagabend zu den beiden in das Auto gestiegen sein, - eigenen Angaben zufolge, um über den Kauf von Lebensmitteln zu sprechen.