ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Mann schubst Partnerin gegen ein Auto: Junge (13) greift ein Von dpa | 29.06.2022, 12:36 Uhr

Ein 13-Jähriger hat den Übergriff eines Mannes auf seine Partnerin beobachtet und ist dabei eingeschritten. Der Mann sei auf einer Straße in Kaarst im Rhein-Kreis Neuss „offensichtlich übergriffig“ gegenüber der Frau aufgetreten, sagte die Polizei am Mittwoch. Er habe die Frau mehrfach gegen ein Auto geschubst und schließlich in den Wagen gestoßen.