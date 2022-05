ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Köln Mann schießt mit Schreckschusspistole: Festnahmen Von dpa | 22.05.2022, 14:52 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Hildeboldplatz in Köln soll ein 33-Jähriger am Sonntagmorgen auf seiner Flucht mit einer Schreckschusspistole auf seine Kontrahenten geschossen haben. Es werde vermutet, dass ihn zuvor zwei Männer - ein 21- und ein 23-Jähriger - angegriffen und ihm Schlag- sowie Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Schütze sei noch am Tatort festgenommen und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden mutmaßlichen Angreifer seien zunächst geflohen.