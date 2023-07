Projekttag "Israel - anders kennen lernen" Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Geschichte Mann rettet verfolgte Juden: Posthume Auszeichnung in Berlin Von dpa | 11.07.2023, 18:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Für die Rettung verfolgter Juden während der Nazi-Diktatur ist Karl Steineke aus Mönchengladbach (NRW) in Berlin posthum geehrt worden. Der israelische Botschafter Ron Prosor überreichte Steinekes Nachkommen aus Brasilien und Deutschland am Dienstag im Abgeordnetenhaus eine Medaille und eine Urkunde der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Steineke gilt damit offiziell als „Gerechter unter den Völkern“. Dazu ernennt der Staat Israel Nichtjuden, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um Juden vor dem sicheren Tod im Holocaust zu retten.