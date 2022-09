Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bottrop Mann rast mit Auto über die A31 und kommt von Fahrbahn ab Von dpa | 25.09.2022, 16:47 Uhr

Ein 23-Jähriger ist mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto von der Autobahn 31 bei Bottrop abgekommen und schwer verletzt worden. Zuvor soll der Mann auf dem Gelände einer Tankstelle im niedersächsischen Nordhorn einem Kunden die Fahrzeugschlüssel entrissen haben und mit dessen Wagen mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn in Richtung Süden geflüchtet sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf einem Pendlerparkplatz in Heek soll er zudem eine dort stehende Autofahrerin mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt haben.