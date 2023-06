Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Mann ohne Fahrkarte schlägt und verletzt Bahnmitarbeiter Von dpa | 11.06.2023, 13:12 Uhr

Ein Mann ohne Fahrschein hat in einem Regionalexpress Bahnmitarbeiter bei einer Fahrkartenkontrolle angegriffen und verletzt. Der Unbekannte konnte am frühen Samstagmorgen keinen gültigen Fahrausweis vorweisen und versuchte noch, die Bahnmitarbeiter mit dem Ticket einer Mitreisenden zu täuschen, wie die Bundespolizei mitteilte. Als die Kontrolleure darauf nicht hereinfielen und den Mann aufforderten, den RE1 Richtung Aachen am Bahnhof Mülheim an der Ruhr zu verlassen, schlug dieser zu.