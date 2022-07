ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Kriminalität Mann niedergestochen: Polizei ermittelt Von dpa | 10.07.2022, 14:51 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 25 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Zeitweise habe Lebensgefahr bestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag in Düsseldorf mit. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Mehrere Männer wurden festgenommen. Sie würden nun vernommen.