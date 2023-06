Massenschlägerei Foto: Marc Gruber/7aktuell/dpa up-down up-down Massenschlägerei Mann nach Schlägerei in Castrop-Rauxel außer Lebensgefahr Von dpa | 16.06.2023, 13:15 Uhr

Nach einer Massenschlägerei in Castrop-Rauxel ist ein 23-Jähriger außer Lebensgefahr. Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Am Donnerstagabend waren zwei größere Gruppen aufeinander losgegangen, mehrere Menschen waren dabei verletzt worden. Ein Polizeisprecher hatte zunächst von einer lebensgefährlich verletzten Person, zwei Schwerverletzten und vier Leichtverletzten berichtet.