Mann nach Messerangriff in Lebensgefahr: Festnahme Von dpa | 05.06.2023, 15:29 Uhr

Ein 37-Jähriger soll in Leverkusen einen Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Polizisten hätten den 43-Jährigen in einem Grüngelände nahe einer Bahnstrecke gefunden und erste Hilfe geleistet, teilte die Polizei am Montag mit. In der Nähe hätten sie den 37-jährigen Verdächtigen aufgegriffen und vorläufig festgenommen.