Mann droht mit Flüssigkeit Foto: Markus Gayk/dpa up-down up-down Polizei Mann nach Drohung gegen Gerichtsvollzieherin in Psychiatrie Von dpa | 25.05.2023, 15:56 Uhr

Der 46-jährige Mann, der in Essen eine Gerichtsvollzieherin mit einer angeblich brennbaren Flüssigkeit bedroht hat, ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Die Ermittlungen zu dem Fall gingen weiter, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Man gehe davon aus, dass der Mann mit einer ungefährlichen Flüssigkeit hantiert habe. Die Feuerwehr schrieb, dass es vermutlich Wasser gewesen sei.