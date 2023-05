Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Landkreis Herford Mann nach Badeunfall in Lebensgefahr Von dpa | 22.05.2023, 17:38 Uhr

Nach einem Badeunfall in Löhne nordöstlich von Bielefeld schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Der 30-Jährige sei am Sonntag im Fluss Werre beim Schwimmen untergegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Polizist sei ins Wasser gesprungen und habe den Mann herausgezogen.