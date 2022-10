Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Polizeieinsatz Mann mit Waffe löst in Köln SEK-Einsatz aus Von dpa | 20.10.2022, 21:26 Uhr

Ein augenscheinlich bewaffneter 31-jähriger Mann hat in Köln am Donnerstagnachmittag den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Wie die Behörde mitteilte, war zunächst die Feuerwehr alarmiert worden, weil ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hätten sie den Mann mit einer Waffe in der Hand in seiner Wohnung angetroffen.