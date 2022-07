ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Kriminalität Mann mit Stichverletzungen gestorben: Sohn unter Tatverdacht Von dpa | 26.07.2022, 14:26 Uhr

Ein Mann im hessischen Offenbach ist an Stichverletzungen im Oberkörper gestorben. Die Polizei geht nach Angaben vom Dienstag von einem Tötungsdelikt aus, unter Tatverdacht stehe der 19 Jahre alte Sohn des Toten. Er war am Montagabend in Nordrhein-Westfalen vorläufig festgenommen worden und sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Polizei in Offenbach und Staatsanwaltschaft in Darmstadt gehen davon aus, dass es zuvor einen Streit unter Familienangehörigen gegeben hatte, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß.