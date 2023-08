Gelsenkirchen Mann mit Messer verletzt: Zunächst Lebensgefahr Von dpa | 22.08.2023, 14:35 Uhr | Update vor 28 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 28-Jähriger soll auf einer Geburtstagsfeier in Gelsenkirchen einen anderen Mann mit einem Küchenmesser attackiert und durch einen Schnitt zunächst lebensgefährlich verletzt haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, kam es zu dem Angriff, als sich der mutmaßliche Täter in einen Streit zwischen einer 55-jährigen Frau und dem 44 Jahre alten Opfer einmischte.