Hagen Mann mit Messer angegriffen: Mordkommission ermittelt

Ein 21-Jähriger ist in Hagen bei einem Streit mit einer Männergruppe mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und vier weiteren Männern sei es am späten Dienstagabend gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dabei habe einer aus der Gruppe zugestochen, Lebensgefahr habe zunächst nicht ausgeschlossen werden können. Der 21-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt worden.