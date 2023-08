Ermittlungen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Wohnung gefunden Von dpa | 08.08.2023, 13:57 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 51-Jähriger ist mit lebensbedrohlichen Schnittverletzungen am Bauch in einer Hagener Wohnung gefunden worden. Der Mann, der sich in der Wohnung einer 47-Jährigen aufgehalten hatte, wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Ermittler nahmen die ebenfalls in der Wohnung anwesende 47-Jährige nach dem Vorfall in der Nacht zum Dienstag vorläufig fest. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes laufen, die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Wer die Einsatzkräfte alarmierte, ließen die Beamten am Dienstag offen.