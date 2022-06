ARCHIV - In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein up-down up-down Dortmund Mann mit Hakenkreuz auf Schlafsack am Hauptbahnhof Dortmund Von dpa | 27.06.2022, 09:15 Uhr

Die Bundespolizei hat einen Mann mit einem auf seinen Schlafsack aufgemalten Hakenkreuz am Dortmunder Hauptbahnhof kontrolliert. Ein Passant machte die Polizei ihren Angaben zufolge am Sonntagmorgen auf den 56-Jährigen aufmerksam, der mit seinem Schlafsack gegenüber eines Geschäfts am Bahnhof stand. Gegenüber den Beamten gab er an, dass wohl ein Fremder das verfassungswidrige Symbol aufmalte und er nichts davon mitbekommen habe.