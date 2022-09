Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: dpa up-down up-down Kreis Herford Mann mit Hackmesser angegriffen: Tatverdächtiger in U-Haft Von dpa | 25.09.2022, 15:28 Uhr

Nach einem Angriff mit einem Hackmesser auf einen 30-Jährigen in Bünde (Kreis Herford) sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld habe am Sonntagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Mordkommission könnte das Motiv im Bereich der Eifersucht liegen.