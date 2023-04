Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Bielefeld Mann lebensgefährlich verletzt: Kontrahent flüchtig Von dpa | 30.04.2023, 13:11 Uhr

Ein 26-Jähriger ist am späten Samstagabend in Bielefeld bei einem Streit durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich der 26-Jährige und sein Begleiter nach Verlassen einer Straßenbahn auf dem Heimweg, als sie mit einem E-Scooter-Fahrer zunächst in einen verbalen Streit gerieten.