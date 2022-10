Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Tötungsdelikt Mann in Stolberg umgebracht: Festnahme eines Verdächtigen Von dpa | 18.10.2022, 15:28 Uhr

Nach dem Tod eines 39-jährigen Mannes in Stolberg bei Aachen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Leiche des 39-Jährigen sei am Sonntag in dessen Wohnung entdeckt worden, sagte eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage.