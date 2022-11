Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann in Krefeld auf offener Straße erschossen Von dpa | 28.11.2022, 22:27 Uhr

In der Krefelder Innenstadt ist am Montagabend ein Mann auf offener Straße erschossen worden. „Es gab eine Schussabgabe auf der Garnstraße. Eine Person ist verstorben“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details nannte er nicht, sondern verwies auf eine Stellungnahme am Dienstag. Die Ermittlungen liefen. Nach Verdächtigen wurde gefahndet.