Polizei ermittelt Mann in Dortmund lebensgefährlich verletzt Von dpa | 24.08.2023, 16:35 Uhr

Zwei Jugendliche sollen bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Dortmund einen 58-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann sei mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor war es an einer Ampel zu einem Streit zwischen dem 58-Jährigen und den beiden Teenagern gekommen.