Münster Mann im Dortmund-Ems-Kanal ertrunken Von dpa | 25.06.2023, 20:16 Uhr

Ein 32-jähriger Mann ist in Münster im Dortmund-Ems-Kanal ertrunken. Der Mann sei am Nachmittag vom östlichen zum westlichen Ufer geschwommen und in der Mitte plötzlich untergegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Seine 21 Jahre alte Begleiterin habe noch vergeblich versucht, ihn zu retten.